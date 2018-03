Simon Ammann n'è oz betg mo siglì sur la schanza, mabain er siglì enavos tar la rangaziun: Cun ses 130,5 meters sa cruda en il segund percurs da plaz 10 sin plaz 13. E di cun quest sigl adia als gieus olimpics ed a la tschintgavla medaglia d'aur. Plans per il futur n'haja il da Toggenburg anc betg.

Jau na sai betg sche jau vegn ad analisar mes sigls. Jau vul simplamain engraziar a mia dunna ed a mes team, ch'jau hai pudì ma participar anc ina giada ad Olimpia. jau hai uschia pudì ma siemiar da quai ch'i capitia anc ina giada insatge stupent.

Aur per Stoch

Victur sin la schanza gronda è, sco gia a Sotschi, il polac Kamil Stoch. El ha la sonda gudagnà sia terza medaglia d'aur tar Olimpia ed ha bittà il victur da la schanza normala sin plazza dus. Quai cun in avantatg da 3,4 puncts. La medaglia da bronz va al Norvegiais Robert Johansson.

Deschwanden manchenta final

Per Gregor Deschwanden era la concurrenza gia suenter l'emprim percurs a fin. Cun in sigl da 123 meters ha Deschwanden stuì sa dar cuntent cun il 26 avel plaz ed n'è uschia betg sa qualifitgà per in final.

