Grond success per ils skiunzs d’alpin als gieus olimpics a Pyeongchang: La Svizra gudogna l'event da team.

Il team svizzer – in team nunbattibel

Aur olimpic per il team svizzer.

Wendy Holdener, Denise Feierabend, Ramon Zenhäusern e Daniel Yule han gudagnà aur per la Svizra. Ils skiunzs alpin èn stads ils megliers tar l'event da team. En il format da slalom parallel ha il quartet victorisà l'Austria cun in 3:1. La medaglia da bronz gudognan ils Norvegiais ch'han battì la Frantscha cun in 2:2 pervia da l'avantatg da temp.

Il quartfinal avevan ils skiunzs alpin mo gudagnà pervia d'in avantatg da temp cunter ils Tudestgs. Quels han l'emprima giada suenter 12 onns stuì terminar ils gieus olimpics d'enviern senza medaglia. Avant quatter onns avevan ils skiunz pudì prender a chasa trais medaglias.

