Ils duo svizzer ha pers il final en il il curling maschadà cunter ils dus Canadais Kaitlyn Lawes e John Morris. Ils dus Canadais han fatg in gieu suveran cun paucs sbagls. L'ultim crap dals Svizzers è stà in ristg, in che n'ha betg tanschì per gudagnar la medaglia d'aur.

En l'emprim end han ils Canadais pudì scriver dus craps per els. En il segund end han lura ils Svizzers pudì spendrar dus craps e cun quai gulivar. Il terz end ha custà blers puncts als dus Svizzers. Canada ha pudì sajettar lur ultim crap or dal rintg ed han uschia pudì far 4 craps en quest end.

6. End 3:10, ils Svizzers dattan si suenter il gieu suveran dals Canadais

5. End 3:8, ils Canadais pon scriver dus ulteriurs craps

4. End 3:6, ils Canadais mainan anc adina, malgrà l'ultim crap dals Svizzers

3. End 2:6, ils Canadais fan 4 craps en quest end

2. End 2:2, la Svizra gulivescha

1. End 0:2, Canada maina

La Svizra è vegnida en il final dal curling tar l'equipa maschadada cun il duo Jenny Perret e Martin Rios. Quai è l'emprima medaglia segira che la Svizra ha en quests gieus olimpics a Pyeongchang. Ils Canadais eran ils favurits en quest turnier.

RR novitads 14:00