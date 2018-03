Ils curlists svizzers han nizzegià lur davosa schanza per sa qualifitgar per ils mezfinals dals gieus olimpics a Pyeongchang. Els han gudagnà il gieu decisiv cunter la Gronda Britannia cun 9:5, quai suenter ch'els eran l'emprim cun 1:4 en retard.

Ils curlists svizzers giogan per ina medaglia

L’equipa svizra da curling cun il skip Peter De Cruz è sa qualifitgada per ils mezfinals.

Grazia ad in grondius crap a la fin dal 9avel end è l’equipa svizra da curling cun il skip Peter De Cruz sa qualifitgada per ils mezfinals, e po ussa cumbatter per medaglias. L’equipa svizra da Genevra ha battì en quest gieu da tie-break la Gronda Bretagna cun 9:5, quai suenter ch’ils Brits manavan cun 4:1. En il 9avel end ha la Svizra dentant pudì scriver tschintg craps, quai ch’è la finala stà la decisiun.

En ils mezfinals frunta la Svizra sin la Svezia. En il gieu da gruppa avevan ils Svizzers battì ils Svedais che valevan sco favurits cun 10:3. En l’auter mezfinal vegni tar il duel tranter ils Canadais ed ils Americans.

RR novitads 06:00