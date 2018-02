Pyeongchang 2018 - La cursa rapida: Feuz è il favurit – Janka è out

L'ultim trenament per la cursa rapida è terminà – damaun dumengia è la cursa rapida olimpica. Beat Feuz parta sco in dals gronds favurits sche n’è betg sco il topfavurit. Carlo Janka ha uss da sperar sin la cumbinaziun olimpica. Là ha il skiunz da Sursaissa in plaz fix.