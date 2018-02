Mauro Caviezel e Gilles Roulin èn definitivamain selecziunads per la cursa rapida als gieus olimpics a Pyeonchang. Questa decisiun è crudada suenter il segund trenament, communitgescha Swiss Ski.

Mauro Caviezel è selecziunà per cursa rapida a Pyeongchang

Mauro Caviezel e Gilles Roulin èn selecziunads per per la cursa rapida als gieus olimpics.

Mauro Caviezel ha cuntanschì il 17avel plaz en il segund trenament. Era pudì segirar in numer da partenza a la cursa rapida a Pyeongchang ha Rillge Roulin. Gia nominà per la cursa rapida era Beat Feuz. El è vegnì terz tar il segund trenament da la cursa rapida.

Quart plaz da partenza anc betg definì

Per il quart plaz da partenza cumbattan anc Carlo Janka, Marc Gisin e Patrick Küng. Tgi che survegn il davos plaz liber, vegn decidì suenter il trenament final dal venderdi. Janka è dentant definitivamain selecziunà per la cumbinaziun. Ils ulteriurs atlets che dastgan far la cumbinaziun èn Mauro Caviezel, Justin Musisier e Luca Aerni.

