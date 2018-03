Out per Laurien Van der Graaff

Van der Graaff aveva persvadì en il sprint dal quartfinal ed era vegnida segunda. Quai cun in retard da 37 tschientavels. En il mezfinal èsi però stà a fin. Là n'ha la curridra grischuna betg pudì tegnair cun la concurrenza ed è daventada 5avla cun in retard da 5,53. En il classament final hai lura anc tanschì per il 10avel plaz.

Fähndrich e Hediger betg en il mezfinal

Nadine Fähndrich n'è betg sa qualifitgada per il mezfinal. La Lucernaisa ch'è per la segunda giada a gieus olimpics è daventada 20avla en la rangaziun finala.

Tar ils umens è il sulet Svizzer, Jovian Hediger, crudà ora en il quartfinal. El è currì cun in retard da 5,8 secundas sin plazza quatter. En la rangaziun finala è el sin plaz 19. Ils ulteriurs dus Svizzers Ueli Schnider ed Erwan Käser èn betg reussì la qualificaziun.

Aur per la Svezia e la Norvegia

Victura olimpica en il sprint classic da las dunnas è la Svedaisa Stina Nilsson avant la Norvegiaisa Maiken Caspersen. La medaglia d'aur dals umens va al Norvegiais Johannes Høsflot Klæbo, cun 21 onns è el il pli giuven victur olimpic en passlung.

