aur per André Myhrer 01:38:99 (Svezia)

argient per Ramon Zenhäusern + 00.34 (Svizra)

bronz per Michael Matt + 00.67 (Austria)

Surprais, ventiraivel, incredibel e surreal!

Ramon Zenhäusern dal Vallais ha procurà per la surpraisa e gudogna argient en il slalom: Incredibel - era per il skiunz da 2 meters. En l'emprim percurs era Zenhäusern sin il 9avel plaz, uschia ha el gì da spetgar ditg a l'arriv fin ch'ils megliers dal emprim percurs èn vegnids. Cun questa victoria ha Ramon Zenhäusern procurà per la 9avla medaglia olimpica per la Svizra.

Il Norvegiais Henrik Kristofferson ch'era a la testa suenter l'emprim percurs è crudà ora en il segund percurs. Il favurit dal slalom l'Austriac Marcel Hirscher - è gia crudà ora en l'emprim percurs.

Ulteriurs svizzers

Daniel Yule vegn 8avel

Loïc Meillard vegn 14avel

Luca Aerni croda ora en l'emprim percurs

