Pyeongchang 2018 - Serafin Wiestner manchenta be per pauc diplom

Il Grischun da 27 onns da Trin è vegnì 9avel en il sprint da biatlon sur 10 kilometers ed è stà il meglier Svizzer. Il Grischun ha manchentà in diplom olimpic be per 1,4 segundas. Benjamin Weger ha cuntanschì il 15avel plaz.