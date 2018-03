Il Svizzer Pat Burgener è daventà 5avel. Ses collega da team, Jan Scherrer ha sco 9avel manchentà be per pauc in diplom.

L'American Shaun White è daventà per la terza giada suenter il 2006 ed il 2010 campiun olimpic en la halfpipe. A Bokwang ha l'um da 31 onns pudì decider la chaussa per el. L'emprima giada en sia carriera ha el mussà in Double-Cork-1440 – in salto dubel cun quatter struvas e quai duas giadas ina suenter l'autra.

Questa cumbinaziun aveva il Giapunais, Ayumu Hirano gia mussà en il segund run e cun quai provocà White. L'ultim è dentant restà al Giapunais da 19 onns be argient, sco gia il 2014 a Sotchi. Bronz ha gudagnà il campiun mundial Scotty James da l'Australia.

In diplom per la Svizra

Il Svizzer Pat Burgener gudogna in ulteriur diplom per la Svizra, cun in 5avel plaz. Ses cumpatriot Jan Scherrer ha manchentà sco 9avel be per pauc in diplom – 1,75 puncts han mancà.

