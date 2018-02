Triumf per la Svizra – terrada per la Corea

Tar il 8:0 da las dunnas svizras cunter las dunnas coreanas ha Alina Müller (19) giugà ina rolla centrala: La Svizra ha fatg entaifer nov minutas ils emprims trais gols.

La victoria Svizra n'era betg d'emprim ennà clera

La victoria clera è vegnida surprendentamain. En ils dus gieus da preparaziun en la Corea dal Sid avevan las Svizras be pudì far in gol. Cunter la Corea dal Sid avevan las Svizras reussì l'atun be stgars.

Suenter ils emprims trais gols dad Alina Müller aveva la partida cumenzà da perder tensiun. La squadra cun las Coreanas dal Nord e dal Sid n'era betg capabla da sa dustar cunter las Svizras. La relaziun da culps è stada tar 52:8.

In gieu da hockey cun grond potenzial da propaganda politica

Sin la tribuna dals giasts d'onur, nua ch'il president dal IOC Thomas Bach seseva sper la sor dal schef da la Corea dal Nord, da Kim Jong Un, na saja la luna dals aspectaturs betg pli stada uschè buna sco al cumenzament. Be anc «l'armada da la bellezza», la cumpagnia da cheerleaders nordcoreana, haja ballà e chantà plain entusiassem fin a la fin da la partida.

Legenda: «L'armada da la bellezza» dà tut – las dunnas unifurmadas èn ina spezia da cheerleaders nordcoreans. Keystone

La squadra svizra gioga il glindesdi, ils 12-02, las 08:40 temp svizzer encunter il Giapun. Sche las Svizras gudognan quest gieu èn ellas gia en il quart final. Las Giapunaisas han numnadamain perdì cun 1:2 cunter la Svezia.

RR novitads 16:00