Golia dal Cdh Engiadina - Vanessa Bolinger nominada per l’equipa naziunala

Premiera per la golia dal Cdh Engiadina Vanessa Bolinger. Per l’emprima giada è ella vegnida nominada per l’equipa naziunala da las dunnas. Ella è part dal cader naziunala che po ir al campiunadi mundial en Canada.