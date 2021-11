Las equipas da hockey da las ligas pli bassas turnan puspè a la normalitad. Suenter ina pausa sfurzada dad in onn e mez, pon er ellas puspè dar hockey.

In favrer dal 2020 han las equipas da hockey da las ligas pli bassas pudì dar per la davosa giada ina partida da hockey. Per il HC Zernez era quai il gieu da legendas cunter cracks da hockey sco Reto von Arx, Josef Marha, u Raeto Raffainer. Suenter questa partida è spert vegnì l’emprim lockdown, ed uschia èn er vegnidas serradas las gardarobas da hockey e las plazzas da hockey. Uss suenter questa lunga pausa san ils hockeyaners da las ligas pli bassas puspè trair en la chapellina, ils patins e la mondura da hockey. I va puspè liber cun il campiunadi.

In derbi gia a l’entschatta

Cun il gieu tranter il HC Zernez ed il Cdh La Plaiv cumenza il nov campiunadi en terza liga gist cun in derbi. Cun il duel tranter duas fermas equipas da la terza liga. L’ultima stagiun avant la pandemia da corona eran il HC Zernez ed il Cdh La Plaiv rangads sin il podest. Las equipas da quella giada èn er oz anc quasi las medemas, quasi nagin dals giugaders ha terminà sia carriera durant u alura pervia da la pandemia da corona.

Socialmain impurtant

Suenter questa lunga pausa èsi impurtant era per ils giugaders da hockey da puspè turnar en gardaroba e sin il glatsch. La cumponenta sociala è era tar il sport da hockey fitg impurtanta. Tar il HC Zernez per exempel han giugaders pli vegls decidì sapientivamain da far part vinavant da l’equipa. Els na vulevan en mintga cas betg metter ina fin a lur hobi durant la pandemia.