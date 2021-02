05:06 video Genevra memia ferm per il HCD Or da Sport-Clip dals 12.02.2021. laschar ir

La segunda partida dal club da hockey da Tavau cunter Genevra Servette aifer trais dis è stada in spievel da la partida dal mardi passà. Suenter las emprimas 20 minutas era il HCD cun 0:2 en retard. Enstagl da mussar en il terz d’amez dentant ina reacziun sco anc avant trais dis, n'è quai questa giada betg grategià. Genevra ha tegni il scepter da la partida enta maun ed ha cuntinuà da far squitsch. Suenter quaranta minutas era il HCD gia cun 0:4 en retard.

Empruvà da dar in impuls cun midar goli

Suenter quatter cunter gols è il di per Sandro Aeschlimann stà a fin. Il trenader Christian Wohlwend ha empruvà da far insatge ed ha tramess Robert Mayer en il gol. Cun quella acziun è il HCD sa dasdà in zichel. Curt suenter ha Lorenz Kienzle fatg l’emprim gol per il HCD. Per dapli na quai dentant betg basti. A Genevra è grategiada la revantscha, ed il HCD sto conceder che Genevra è durant questa stagiun simplamain meglier. Da quatter partidas encunter la squadra grischuna ha Genevra gudagnà trais.

Las ulteriuras partidas:

Losanna – Lakers 4:1

Lugano – Fribourg 3:2 suenter prolungaziun

Berna – ZSC Lions 3:6