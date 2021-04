Legenda: Nagin campiunadi mundial da hockey il matg. Keystone

Il campiunadi mundial da hockey da las dunnas va dal Rain giu. Ils 6 da matg avess il turnier gì da cumenzar en il Canada. Ma danovamain daventa il campiunadi mundial unfrenda dal coronavirus.

La situaziun che sa pegiurescha n'ha laschà nagin'autra pussaivladad als organisaturs. A Truro e Halifax ha il turnier schon stuì vegnir ditg giu l'onn passà. Oriund fiss il campiunadi stà planisà per l'avrigl. Lura è il turnier dentant vegnì spustà per in mais sin ils 6 enfin ils 16 da matg.

Gievgia avess la naziunala svizra gì da partir per il Canada. La federaziun internaziunala da hockey vul uss empruvar da chattar in termin per la stad.