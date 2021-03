Enfin il 2:1 per Berna en la 26avla minuta aveva Tavau per gronda part sut controlla il gieu. Il gol tras Kyen Sopa ha però prendì or dal concept ils Grischuns. Uschia che l’avantatg da 3:1 suenter 40 minutas è stà merità per ils Bernais. En l'ultim terz ha il HCD anc pudì scursanir sin 3:2, Berna ha dentant immediat puspè pudì reagir.

Tut en tut n'è il SCB betg stà la meglra equipa, dentant la pli effizienta. Tavau ha pudì dar set giadas en powerplay, mo ina giada èsi dentant gartegià da sajettar il puck en la rait. Quai è stà il 1:1 en la 20avla minuta tras il topscorer Enzo Corvi.

audio Marc Wieser davart ils motivs per la terrada 00:18 min, Actualitad dals 05.03.2021. laschar ir. Durada: 00:18 minutas.

L’um dal gieu per il SC Berna è il Canadais Cory Conacher stà. El ha sajettà dus gols sez e dà l’assist tar in gol.

Emprim terz

12' Calle Andersson (Inti Pestoni, Cory Conacher) 0:1

20' Enzo Corvi (David Ullström) 1:1

Segund terz

26' Kyen Sopa 1:2

39' Cory Conacher (Jesper Olofsson) 1:3

Ultim terz

46' Valentin Nussbaumer (Marc Aeschlimann, Samuel Guerra) 2:3

48' Cory Conacher (Ramon Untersander) 2:4

60' Dustin Jeffrey 2:5

Avant il gieu

Sch'ins guarda sin la tabella, lura è il HCD il favurit en quest classicher cunter Berna. Tavau è sin plaz 5 e Berna è sco 11avel segund davos. Ils Grischuns han 29 puncts dapli sin il conto. Tge ch'ins dastga dentant er betg emblidar: Ils Bernais han dà siat gieus pli pauc.

Ch'i n'è betg stà in filasez, mussan er ils emprims quatter duels da questa stagiun. Il SCB ha gudagnà ses gieus cun 2:0 e 5:1 e Tavau cun 6:2 e 2:1. Plinavant è la confidenza en sasez actualmain gronda tar Berna. La dumengia passada han els gudagnà la Cuppa Svizra.

Enzo Corvi – l'actual meglier giugader svizzer?

audio HCD: Fitg bun onn per Enzo Corvi 01:52 min, Actualitad dals 04.03.2021. laschar ir. Durada: 01:52 minutas.

Actualmain na datti tar Tavau betg in auter giugader ch'è capabel da dominar il gieu uschè ferm sco l'attatgader Enzo Corvi. El ha rimnà en 34 gieus 39 puncts da scorer (10 gols e 29 assists) ed è uschia il topscorer dal HCD. Adina cur ch'il giugader da 28 onns è sin il glatsch capita insatge. I na dat strusch in hockeyan en Svizra ch'ha in meglier egl per il cungiugader. Vul il SCB recaltgà oz puncts a Tavau, ston els segir er franar Enzo Corvi. Il giugader ch'è naschì e creschì si a Cuira è actualmain en la furma da sia vita.

Il gieu tranter il HCD ed il SCB cumenza a las 19:45.