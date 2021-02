L'equipa da la Svizra Centrala ch'è suveran a la testa da la tabella n'ha laschà nagina schanza al HCD. Cun 2 gols en l'emprim terz e 3 gols en il segund terz manava Zug gia suenter bun la mesadad dal gieu cleramain cun 5:0, quai ch'ha gia muntà la decisiun. Curt avant la segunda pausa èsi anc reussì a Chris Egli da scursanir per il HCD al 1:5.

En il davos terz ha l'emprim Magnus Nygren tuc al 2:5. Silsuenter ha Zug fatg tut cler cun dus ulteriurs gols al resultat final da 2:7.

Emprima terrada cunter Zug

Per il HCD, ch'ha stuì vegnir a frida senza intgins giugaders da tschep sco per exempel il capitani e topscorer Andres Ambühl, èsi stà l'emprima terrada encunter Zug en questa stagiun. Ils emprims dus duels aveva Tavau mintgamai gudagnà piz a cup, ina gia cun 3:2 suenter prolungaziun ed ina gia cun 4:3 suenter sajettar penaltis. Questa giada ha il trenader dal HCD, Christian Wohlwend, er laschà giugà blers giugaders giuvens, tranter auter Nino Russo, Jannik Canova , Tim Lutz, Valentin Nussbaumer, Simon Kienzle ed Oliver Heinen – tut giugaders da be 19 e 20 onns.

Legenda: Er ils giugaders dal HCD han protestà. Keystone

Equipas da la National League protesteschan

Tut las equipas ch’èn stads la sonda saira en acziun han protestà encunter l’augment da giugaders esters ch’è planisà en la National League. Suenter l’emprim bully han ils giugaders bandunà il glatsch è demonstrà cun divers transparents. «Ils giuvens èn noss avegnir, ils fans nossa pitga principala ed il hockey nossa vita», quai in dals statements. Suenter duas minutas han tut ils gieus puspè cuntinuà.

Questa acziun è vegnida organisada e coordinada dal sindicat dals giugaders SIHPU. Sustegn ha quest sindicat er survegnì da tut ils clubs da fans da las equipas en la National League.