Il Club da hockey da Tavau ha gudagnà a chasa cunter Losanna cun 4:3. Per la decisiun ha il HCD procurà cun dus gols en las davosas minutas. Gia il mardi saira vai vinavant per Tavau, lura ordaifer cunter il leader da la tabella, l'EV Zug.

Cumenzà ha il gieu cun ina duscha fraida per il HCD. Gia en la 2. minuta è l'equipa da la Svizra franzosa ida cun 1:0 en avantatg, e quai cun in giugader pli pauc sin il glatsch. Anc en l'emprim terz han il chapitani Andres Ambühl ed il topscorer Enzo Corvi dentant pudì volver il resultat entaifer be 81 secundas.

audio Il defensur Lukas Stoop davart lur goli Sandro Aeschlimann 00:25 min, RTR Audio dals 30.03.2021. laschar ir. Durada: 00:25 minutas.

Suenter il 2:2 da Losanna curt avant la fin dal segund terz, han la finala Fabrice Herzog e Sven Jung decidì il gieu en las davosas minutas da la partida. Il davos gol da Losanna al 3:4 è crudà trais secundas avant la fin ed ha uschia sulettamain procurà per in zic cosmetica.