En il terz duel cun Friburg en questa stagiun èsi stà l’emprima victoria per il HCD, ina victoria en il dretg mument. Grazia als trais puncts ha Tavau terminà la qualificaziun sin il 5avel plaz da tabella. Manà il HCD al success cunter Friburg-Gottéron, ch’ha stuì magunar la 6avla terrada en seria, ha il Tschec Matej Stransky ch’ha tutgà en la 24avla minuta al 1:0, quai sin pass dal topscorer svedais Mathias Bromé. Per la decisiun ha procurà Dennis Rasmussen en powerplay. Il Svedais ha tutgà en la 55avla minuta al 2:0, quai durant ina fasa nua che Friburg ha fatg gronda pressiun per egualisar il gieu. Per Tavau èsi la finala stà la 6avla victoria dals davos set gieus.

Uss spetgan ils Lakers

En l’emprima runda dals playoffs, ils quartfinals che van sur ina seria da best-of-seven, frunta il HCD sin ils Rapperswil-Jona Lakers che pon sco quarts da la tabella cumenzar questa seria a chasa. Encunter ils Lakers ha Tavau gudagnà durant la qualificaziun trais da tschintg duels. L’emprim gieu è il venderdi, ils 25 da mars 2022.