Terrada per il HCD a Losanna

Nagina schanza per il club da hockey da Tavau en il gieu cunter Losanna. Il HCD è turnà a chasa cun ina terrada da 3:5. Dapi l'emprim gol per Losanna en la 10avla minuta è Tavau adina stà en retard. Il HCD ristga uschia da betg cuntanscher la qualificaziun directa per ils quartfinals.

En l'auter gieu da la saira ha Berna pers cunter Bienna cun 2:4.