audio Claude-Curdin Paschoud ha dà ses comeback en ils playoffs 04:49 min, aus Actualitad vom 07.04.2022. abspielen. Laufzeit 4 minutas 49 Sekunden. audio Andreas Wieland cun in'analisa e valitaziun 06:03 min, aus Actualitad vom 07.04.2022. abspielen. Laufzeit 6 minutas 3 Sekunden.

Tgi vess anc cartì avant paucs dis che la stagiun dal HCD cuntinueschi suenter la seria da quartfinal, quai suenter ch’ils Lakers han gudagnà ils emprims trais gieus en seria ed eran uschia gia cun in pe en il mezfinal. Grazia ad in grond spiert d’equipa ed ina grondiusa morala ha l’equipa da Christian Wohlwend però dumagnà insatge ch’è ina raritad. Pir per la quarta giada insumma reusseschi ad in’equipa da volver ina seria da playoff suenter in 0:3. Er la davosa giada era quai gartegià al HCD, la stagiun 2007/2008 en il quartfinal cunter l’EV Zug.

07:20 video HCD eliminescha ils Lakers en ils playoffs Or da Sport-Clip dals 06.04.2022. abspielen. Laufzeit 7 minutas 20 Sekunden.

01:23 video Aeschlimann: «Nua ch'i vegn lavurà capitan sbagls» Or da Sport-Clip dals 06.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 minuta 23 Sekunden.

02:08 video Jung: «Vegnì da gieu tar gieu megliers e megliers» Or da Sport-Clip dals 06.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 minutas 8 Sekunden.

Simon Knak cun 2 gols

Per la decisiun en il 7avel e davos gieu cunter ils Rapperswil-Jona Lakers ha Simon Knak procurà ch’ha tuc en la 53avla minuta al 3:0. Knak veva gia sajettà il 2:0 en 34avla minuta. Per l’emprim gol ha Matej Stransky procurà. Il Tschec ha tuc en la 25avla minuta backhand sin pass da Mathias Bromé. Durant las davosas minutas han ils Lakers mess tut sin ina charta e remplazzà il goli Melvin Nyffeler cun in 6avel giugader. Per dapli ch’il 1:3 entras Zack Mitchell en la 58avla minuta n’hai dentant betg tanschì.

00:43 video Bromé e Stransky al 1:0 a moda briglianta Or da Sport-Clip dals 06.04.2022. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

01:06 video Simon Kank cun ses emprim gol da playoff al 2:0 Or da Sport-Clip dals 06.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 minuta 6 Sekunden.

00:54 video Simon Knak cun la decisiun al 3:0 Or da Sport-Clip dals 06.04.2022. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Durant che la stagiun è a fin per ils Rapperswil-Jona Lakers cuntinuescha quella per il HCD en il mezfinal, ina seria da «best-of-seven», encunter l’actual campiun svizzer, l’EV Zug.

6. gieu: Il «turnaround» è gartegià

Suenter sis gieus da quartfinal tranter Tavau ed ils Rapperswil-Jona Lakers statti pari 3:3, uschia ch'i spetga la mesemna saira «la belle», il setavel e gieu decisiv tranter questas duas equipas. L'equipa che gudogna fa il pass en il mezfinal cunter l'EV Zug.

07:13 video HCD declassescha ils Lakers cun 7:3 Or da Sport-Clip dals 04.04.2022. abspielen. Laufzeit 7 minutas 13 Sekunden.

L’express dal HCD rolla en la seria da quartfinal encunter ils Rapperswil-Jona Lakers. Il HCD ha battì ils Lakers cun 7:3. Ils Grischuns han mussà in gieu dinamic, concentrà ed efficient. Per far ils 7 gols ha il HCD duvrà mo 22 culps sin il gol da Rapperswil – quels perencunter han cun 26 culps fatg be trais gols. Il HCD ha plinavant nizzegià bain l'avantatg da powerplay. Trais da lur gols èn crudads cura ch'ils da Tavau avevan in um dapli sin il glatsch.

00:56 video Il 6:2 – in gol ch'i na dat betg mintga di Or da Sport-Clip dals 04.04.2022. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

Il HCD ha uschia pudì egualisar la seria da playoff al 3:3. Quai è pir la 5avla giada en l'istorgia da la liga naziunala ch'i gartegia ad in'equipa da gulivar in retard da 0:3 en ils playoffs.

Gia en ils mezfinals èn Avrir la box Serrar la box EV Zug (ha gudagnà la seria cun 4:0 cunter Lugano)

Friburg-Gottéron (ha gudagnà la seria cun 4:1 cunter Losanna)

ZSC Lions (ha gudagnà la seria cun 4:3 cunter Bienna)

5. gieu: HCD gudogna a moda dramatica

Il Club da hockey da Tavau ha pudì evitar la fin da la stagiun, quai a moda dramatica. Il HCD gudogna il tschintgavel duel da playoff quartfinal ordaifer encunter ils Rapperswil-Jona Lakers cun 3:2 en la prolungaziun e scursanescha uschia la seria da «best-of-seven» a 2:3.

07:43 video Il HCD ha pudì volver il gieu encunter ils Lakers Or da Sport-Clip dals 03.04.2022. abspielen. Laufzeit 7 minutas 43 Sekunden.

Il gol decisiv ha sajettà Kristian Pospisil en la 84avla minuta da la prolungaziun. Curt avant la fin dal gieu na pledava dentant anc nagut per ina prolungaziun. Ils Lakers manavan fin la 58avla minuta cun 2:0 ed eran uschia gia cun in pe en il mezfinal. Il HCD ha però anc ina giada mobilisà las davosas forzas, mussà gronda morala e sajettà dus gols en las davosas duas minutas.

00:46 video Pospisil ha decidì il gieu a favur per il HCD Or da Sport-Clip dals 02.04.2022. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

L’emprim ha Matej Stransky scursanì al 1:2 e be 38 secundas pli tard ha il chapitani Andres Ambühl svià in sajet da Dominik Egli en il gol dals Lakers ed uschia egualisà il gieu al 2:2 e schoccà ils Rapperswil-Jona Lakers. L’equipa da chasa aveva numnadamain dominà quest 5avel fin curt avant la fin. Per gronda part, sco gia en l'emprim gieu da playoff, èn ils da Tavau dal tuttafatg stads surdumandads cun il tempo dals Lakers. Savens è l'equipa da Christian Wohlwend vegnida da franar ils Lakers be cun in foul. Uschia èsi er reussì als Rapperswil-Jona Lakers dad ir en avantatg cun 2:0 entras dus gols da powerplay.

01:30 video HCD impedescha la fin da la stagiun entaifer 39 secundas Or da Sport-Clip dals 02.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 minuta 30 Sekunden.

Grazia al goli Sandro Aeschlimann ha il HCD dentant pudì sperar sin in happy-end fin la fin. Aeschlimann ch'è stà en la critica durant ils davos gieus ha persvadì en quest 5avel gieu e per part mussà paradas miraculusas.

Il 6avel duel dals quartfinals dal playoff tranter il HCD ed ils Rapperswil-Jona Lakers è il glindesdi saira a las 20:00 uras a Tavau.

4. gieu: HCD mussa segn da vita e prolunghescha la stagiun

Il HCD ha mussà ina reacziun en la quarta partida da playoff quartfinal encunter ils Rapperswil-Jona Lakers. L’equipa grischuna ha gudagnà cun 2:0 ed uschia scursanì la seria da «best-of-seven» sin 1:3.

06:21 video HCD batta in'emprima giada ils Lakers Or da Sport-Clip dals 31.03.2022. abspielen. Laufzeit 6 minutas 21 Sekunden.

L’emprim gol ha Matej Stransky fatg en la 12avla minuta. Il gol decisiv al 2:0 e crudà bun otg minutas avant la fin entras Jesse Zgraggen. Al cumenzament dal segund terz ha Tavau pers Magnus Nygren. Il Svedais ha survegnì chasti disciplinar ed uschia stuì ir gia baud sut la duscha.

01:11 video Zgraggen: «Nagin ha vulì che la stagiun saja gia a fin» Or da Sport-Clip dals 31.03.2022. abspielen. Laufzeit 1 minuta 11 Sekunden.

Il proxim duel tranter ils Lakers ed il HCD è la sonda saira, ils 2 d'avrigl, a las 20:00 uras a Rapperswil-Jona.

3. gieu: Ulteriura duscha fraida per il HCD

Il Club da hockey da Tavau ha er pers il terz duel cun ils Rapperswil-Jona Lakers, quai ordaifer cun 0:4. Uschia maina l'equipa dal chantun Son Gagl er la seria da «best-of-seven» cun 3:0.

07:11 video Il HCD na vegn betg da franar ils Lakers Or da Sport-Clip dals 29.03.2022. abspielen. Laufzeit 7 minutas 11 Sekunden.

La decisiun en quest terz duel è crudada a la fin dal segund terz cura ch’ils Lakers han pudì sajettar dus gols en powerplay, il 2:0 entras Gian-Marco Wetter ed il 3:0 entras David Aebischer. Il terz gol è crudà be 0,8 secundas avant la sirena. Suenter in chasti disciplinar encunter Jannik Canova dal HCD al cumenzament dal davos terz han ils Lakers pudì giugar durant tschintg minutas en powerplay e nizzegià quai al 4:0 tras Nando Eggenberger. Il giugader oriund da Cuira, ch’ha er giugà durant set stagiuns per il HCD e lura midà il 2019 tar ils Rapperswil-Jona Lakers, aveva gia sajettà il 1:0 en la 27avla minuta ed uschia manà sia equipa sin la via da success.

02:11 video Wohlwend: «Il 1:0 na dastga betg capitar uschia» Or da Sport-Clip dals 29.03.2022. abspielen. Laufzeit 2 minutas 11 Sekunden.

Durant ch’ils Lakers dovran anc ina suletta victoria per cuntanscher il mezfinal dovri uss in grond comeback da Tavau per evitar la fin da la stagiun. L’equipa da Christian Wohlwend sto gudagnar quatter gieus en seria per eliminar ils Lakers.

00:43 video Jannik Canova cun in check brutal cunter Gian-Marco Wetter Or da Sport-Clip dals 29.03.2022. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Il proxim duel tranter il HCD ed ils Rapperswil-Jona Lakers è la gievgia, ils 31-3 la saira a las 20:00 uras a Tavau.

2. gieu: HCD cun bleras schanzas – ma paucs gols

Al Club da hockey da Tavau n’èsi betg reussì d’egualisar la seria da playoff quartfinal encunter ils Rapperswi-Jona Lakers. Il HCD ha pers il segund duel a chasa cun 1:4.

La decisiun èn quest segund gieu da playoff e crudada en il davos terz cura ch’ils Lakers han sajettà trais gols ed uschia fatg tut cler. Durant ils emprims dus terzs ha il HCD dominà il gieu. Mo malgrà tut las schanzas da gol èsi reussì sulet al chapitani Andres Ambühl da sajettar in gol. Ambühl ha tuc al 1:1 en la 30avla minuta.

06:08 video Rapperswil in numer memia grond per il HCD Or da Sport-Clip dals 27.03.2022. abspielen. Laufzeit 6 minutas 8 Sekunden.

En l’emprim terz veva Roman Cervenka manà ils Lakers l’emprima giada en avantatg, quai tras in penalti en la 6avla minuta. Cervenka, il topscorer da l’entira liga, è lura er quel ch’ha decidì il gieu cun ses 4:1 en la 54avla minuta. Per il 2:1 ed il 3:1 per l’equipa dal chantun Son Gagl han Sandro Forrer e Gian-Marco Wetter procurà.

Grazia a questa victoria mainan ils Rapperswil-Jona Lakers la seria da «best-of-seven» cun 2:0. La proxima schanza da mussar ina reacziun survegn il HCD gia il mardi saira. Il terz gieu da questa seria è lura puspè a Rapperswil.

1. gieu: Il HCD è sa dasdà memia tard

Il Club da hockey da Tavau ha pers l’emprim duel ordaifer encunter ils Rapperswil-Jona Lakers cun 3:4. Grazia a dus gols en las davosas minutas ha il HCD anc ina giada procurà per gronda tensiun. La reacziun da l’equipa da Christian Wohlwend è però vegnida memia tard.

05:26 video Ils Lakers battan il HCD en l'emprima partida Or da Sport-Clip dals 25.03.2022. abspielen. Laufzeit 5 minutas 26 Sekunden.

Suenter il 4:1 dals Rapperswil-Jona Lakers al cumenzament dal davos terz pareva il gieu dad esser decidì. L’equipa dal chantun Son Gagl ha numnadamain gì enta maun ils da Tavau durant passa 50 minutas e per part propi dà ina lecziun al HCD. Tavau è ditg stà surdumandà cun il tempo dals Lakers ch’han er profità dal ferm sustegn dals fans da chasa. Midà questa dominanza en gols han ils Lakers dentant pir en il segund terz. Tranter la 23avla e la 37avla minuta han ils Lakers sajettà ils emprims trais gols. Suenter l’emprim terz manava Tavau anc cun 1:0 grazia ad in gol dad Enzo Corvi.

Tut è pussibel Avrir la box Serrar la box Per Tavau pleda la furma actuala. Dals davos 10 gieus da la qualificaziun, han ils Grischuns gudagnà 7. Ils Lakers da l’auter maun han pers 6 da 10 gieus. L’equipa dal chantun Son Gagl ha percunter il meglier topscorer da l’entira liga en ses cader – Roman Cervenka. Il Tschec ha cun 64 puncts (20 gols e 44 assists) briglià fin oz, en spezial er encunter il HCD cun 7 puncts da scorer. Quai vala dentant er per il capitani da Tavau, Andres Ambühl. Er el ha fatg 7 puncts da scorer encunter ils Lakers en questa stagiun. La davosa seria da playoff tranter ils Rapperswil-Jona Lakers ed il HCD ha Tavau gudagnà. Il 2006 aveva il HCD battì ils Lakers en il mezfinal cun 4:1.



Prevista: «Showtime» encunter ils Lakers

Quatter onns han ils fans dal HCD stuì avair pazienza da puspè pudair mirar hockey da playoff en il stadion. En la seria da quartfinal frunta Tavau sin ils Rapperswil-Jona Lakers, in’equipa ch’ha fatg surstar tuts durant la qualificaziun.

audio Hockey: Prevista sin playoffs per Tavau 05:24 min, aus Actualitad vom 25.03.2022. abspielen. Laufzeit 5 minutas 24 Sekunden.

Malgrà ch’il HCD ha stuì cumbatter fin la fin da la qualificaziun per in plaz direct en ils playoffs, ha l’equipa dal trenader Christian Wohlwend terminà quella be trais puncts davos ils Lakers. Dals tschintg duels tranter quellas duas equipas ha il HCD gudagnà trais en questa stagiun. La schanza da cuntanscher il mezfinal è uschia 50:50.