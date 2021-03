01:41 video Basilaschwili fraina il comeback da Federer Or da Sport-Clip dals 11.03.2021. laschar ir

La segunda partida da ses comeback a Doha, è per Roger Federer era stà la davosa. Cunter Nikolos Basilaschwili ch'è il numer 42 dal mund, perda il Svizzer da 39 onns cun 6:3, 1:6 e 5:7.

En l'emprim set ha in break bastà per Federer. Silsuenter n'ha el betg pli chattà in recept cunter l'elan da l'um da la Georgia. En il set decisiv ha il Svizzer lura gì cun in pau cletg ina balla da match, el manchenta dentant da realisar quella. Suenter in'ura e 50 minutas ha Basilaschwili lura decidì la partida.

Sche Roger Federer absolva il turnier a Dubai l'emna che vegn, n'è il mument betg enconuschent.