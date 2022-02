Naiv nova als gieus olimpics

La regiun dals gieus olimpics 2022 è ina da las pli sitgas regiuns en la China. Naiv giu da tschiel è insatge fitg scart durant ils mais d'enviern. Perquai è er tut la naiv als gieus olimpics, saja quai sin pista u sin loipa, naiv artificiala. Sch'i dat tuttina ina giada naiv en la regiun da Peking è quai ina mesa sensaziun.

Peking surstat – e rumescha la naiv Or da RTR Social dals 13.02.2022.

La sonda, ils 12 da favrer hai dà 2 centimeters naiv. Ils maletgs co ils Chinais fan frunt a questa naiv – grondius. La dumengia hai lura perfin dà in zic dapli naiv. Cun tuttas maschinas pussaivlas è la naiv vegnida rumida.

Il cumbatt cunter la naiv 01:36 min, Actualitad dals 13.02.2022.

Ils voluntaris

Els èn dapertut durant ils gieus olimpics – ils voluntaris. U cun lur unifurma d'astronauts u savens er cun lur giacca uffiziala blau-alva dals gieus olimpics. Èn els gidaivels? Gea fitg! Amicabels? Gea era! Discurran els englais? Mo ils pli paucs...

Nus n'enconuschain betg il dumber da voluntaris als gieus olimpics a Peking. I sto dentant esser in aut dumber. Igl è memia blers per esser sincer. Per metter a lieu: Là nua ch'i tanschess ina persuna, èn almain trais persunas en acziun.

Ils voluntaris a Peking 02:51 min, Actualitad dals 11.02.2022.

Test da corona – di per di

Sch'i va per il coronavirus enconuscha la China nagin pardun. Durant tut il temp èsi da purtar mascra, cun excepziun dal temp ch'ins mangia u dorma. Plinavant èsi da far mintga damaun in test da PCR. Laschar far il test da corona è in termin fix per noss dus reporters, mintga bunura tranter las 6:00 e las 9:00. Quel vegn fatg en bucca e betg en il nas sco tar nus en Svizra.

Mintga di in test da corona Or da RTR Social dals 07.02.2022.

Noss dus reporters Andreas Wieland e Gian Carlo Candinas èn suenter bun in'emna als gieus olimpics gia disads vid questa procedura.

Mintga damaun trottar al test da corona 03:01 min, Actualitad dals 08.02.2022.

Viadi da Cuira fin a Zhangjiakou

Sin la plazza aviatica èsi stà da mussar e preschentar formulars senza fin. E quai adina puspè. Formulars per survegnir il consentiment d'entrar en la China. Sin la plazza aviatica a Peking èsi plinavant stà da spetgar bun e ditg.

Il viadi cun il bus da Peking a Zhangjiakou è lura stà in'aventura speziala. Bunamain sis uras ha il viadi da radund 200 kilometers cuzzà. Differents bus cun sportists e schurnalists èn vegnids escortads da la polizia chinaisa.

In'ulteriura sfida è la lingua. Englais san mo ils pli paucs Chinais. Perquai èsi da discurrer cun pes e mauns. Malgrà la barriera da lingua èsi da menziunar che las persunas èn fitg amiaivlas e curtaschaivlas.

Beijing 2022: Emprimas impressiuns 03:34 min, Actualitad dals 03.02.2022.

Impressiuns