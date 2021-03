La skiunza Jasmine Flury ed il passlunghist Jason Rüesch èn da Monstein. Da la pitschna fracziun da Tavau cun mo da quai da 180 abitantas ed abitants han els dus fatg il pass en la cuppa mundiala. Jasmine Flury fa part a la cuppa mundiala da skis, Jason Rüesch a quella da passlung. Omadus han era gia fatg il pass sin il podest. Jasmine Flury ha gudagnà l’onn 2017 il Super-G da San Murezzan, Rüesch è vegnì l’onn passà cun la staffetta svizra segund a Lahti.

Flury e Rüesch betg parents, dentant tuttina ina famiglia

La colliaziun tranter ils dus atlets da la cuppa mundiala è speziala, betg be perquai che omadus derivan da Monstein ed eran en il medem club da skis. Mabain era perquai ch'il bab da la skiunza Flury ha maridà la mamma dal passlunghist Rüesch. Uschia èn ils dus sportists creschids si vi da la medema maisa cuschina. L’entira uffanza han els passentà ensemen. Er oz s’entaupan ils dus sportists anc a chasa a Monstein en il ravugl da la famiglia.

Dus mundials cun duas differentas istorgias

Per la skiunza Jasmine Flury è il plaschair stà grond cura ch'ella è vegnida nominada per ils campiunadis mundials da skis a Cortina. En la qualificaziun interna per ir a la partenza da la cursa rapida n'ha quai dentant betg bastì. Uschia ch'ella ha stuì prender cumià da las Dolomitas senza savair far ina cursa. Tut auter la situaziun tar il passlunghist Jason Rüesch. En il skiatlon dals campiunadis mundials ad Oberstdorf ha el mussà sia meglra prestaziun sin quest livel. Rüesch è vegni 15avel.