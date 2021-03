A la fin dad ina lunga stagiun da snowboard spetga anc inqual ivetta. Uschia er tar ils futurs stars da snowboard. En Sibiria a Krasnoyarsk cumbattan fin la fin da mars junioras e juniors per ils davos titels da la stagiun. En numerusas disciplinas dad ir cun aissa vegnan surdadas las davosas medaglias.

Gist duas snowboardistas da Scuol als medems campiunadis mundials

Igl è probabel ina casualitad che gest duos snowboardistas dal medem lieu e dal medem club da snowboard èn da la partida al medem campiunadi mundial. Almain partan Bianca Gisler e Ricarda Hauser en differentas disciplinas tar las concurrenzas a Krasnoyarsk. Bianca Gisler ama il Freestyle, ella è en acziun en las disciplinas slopestyle e big air. Ricarda Hauser ha insacura midà dal Freestyle sin il snowboard alpin ed arda uss per las cursas en il modus parallel.

Bianca Gisler vul mussar buns trics e sgular aut

Avant bundant in onn ha Bianca Gisler mussà per l’emprima giada ch'ella tutga tar las meglras dal mund. Als Gieus Olimpics da juniors a Losanna ha ella gudagnà bronz en la disciplina slopestyle. En la disciplina Big Air è ella vegnida quarta. Ils campiunadis mundials a Krasnoyarsk en Russia èn ils emprims suenter quest success.

Ricarda Hauser vul a la fin sa qualifitgar per ils finals

Gist curt avant il punct culminant da la stagiun en Russia ha Ricarda Hauser fatg il segl sin il podest. Tar cursas da FIS en Austria è ella vegnida segunda. Vi da la motivaziun per far in bun resultat na duess quai betg mancar. La giuvna da Scuol emprova tar ses terz campiunadis mundials da sa qualifitgar per la runda da final. En il snowboard parallel vegnan mo las meglras sedesch en la runda finala. Grategia quai, è tut pussaivel.