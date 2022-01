Cun in segund run spectacular, onurà cun 90,00 puncts – siglia il Svizzer Jan Scherrer sin plaz tar il Laax Open. Meglier che Scherrer è sulet stà il Giapunais Ayumu Hirano, quel ha fatg en l'emprim run 93,25 puncts. Sin rang 3 siglia l'American Shaun White, il traidubel campiun olimpic. Quel è uschia sa qualifitgà per la 5avla giada per gieus olimpics.

Cun Pat Burgener ha la Svizra gì in ulteriur atlet en il final dals top 12. Il Vallesan ch'è stà blessà massivamain vid in liom cruschà, è la finala daventà 6avel.

Tar las dunnas ha la favurita, l'Americana Chloe Kim mussà tgi ch'è la regina da Laax. Ella gudogna per la quarta giada suenter il 2017, il 2019 ed il 2021. Davos Kim èn la Giapunaisa Mitsuki Ono e la Spagnola Queralt Castellet siglidas sin ils rangs 2 respectiv 3. Naginas Svizras n'avevan pudì sa qualifitgar per il final.