«Per mai è l'overal il pli grond.» Quai di la snowboardista Larissa Gasser da Madulain sur dal classament general da la cuppa d’Europa da snowboard. Durant la stagiun d’enviern ch'è gist ida a fin è quai gartegià a la snowboardista da 23 onns. Ella è la meglra da l’entir onn. E cun la victoria dal classament general betg avunda. Larissa Gasser ha realisà durant quest enviern era ses meglier resultat en la cuppa mundiala. A Rogla en Slovenia è ella vegnida sisavla.

audio Larissa Gasser è la meglra dal mund 03:11 min, Actualitad dals 27.03.2021. laschar ir. Durada: 03:11 minutas.

Paja per dira lavur

Gia divers onns sa participescha Larissa Gasser a las cursas da la cuppa d’Europa ed a quellas da la cuppa mundiala. En la cuppa d’Europa va ella per la fiduzia ch'i vul per far en la cuppa mundiala il proxim pass. La victoria dal «general» en la cuppa d’Europa è uss era d’impurtanza per la selecziun en ils differents caders. Atgnamain ha Gasser accumplì ils criteris per far il pass en il cader A da Swiss Ski. La decisiun uffiziala segua dentant pir durant il mais da mai.

Finanzialmain in schluccament

Per il mument finanziescha Larissa Gasser la gronda part da ses sport sezza. Sch'ella avess da vegnir en il cader A, alura surpigliass Swiss Ski ina gronda part da quels custs. Uschia daventass sia situaziun finanziala pli agreabla e Larissa Gasser savess en futur sa concentrar mo pli sin il sport da prestaziun. In pass impurtant en questa direcziun ha la snowboardista fatg cun gudagnar il classament general da la cuppa d’Europa.