Las cursas da la cuppa mundiala dal Lauberhorn èn enavos. Suenter in onn interrupziun pervia da corona spetgan a Wengen gist quatter cursas: in super-G, duas cursas rapidas ed in slalom. Las pistas èn prontas, la previsiun da l’aura è buna, sulet la situaziun da corona fa quitads.

Entaifer las equipas regia ina tscherta panica. Pertge s’infectar uss cun la varianta dal coronavirus omicron che sa derasa il mument en la Svizra, fiss per mintga atlet sgarschaivel, strusch in mais avant ils gieus olimpics a Peking.

Organisaturs avant grondas sfidas

Ils organisaturs da las cursas dal Lauberhorn fan uschia tut il pussibel da tegnair dapart fans ed atlets. Perquai datti quest onn a Wengen ina zona cotschna en la quala be ils atlets e funcziunaris dastgan sa mover. Tuttina restan las sfidas enormas. Perquai che a Wengen è tut pli stretg e cumplitgà. Gia il viadi a Wengen è stentus. Tut ils atlets, gidanters, fans e turists arrivan cun il tren. Er qua han ils organisaturs stuì metter sin pes in concept spezial. I dat trens be per ils atlets e trens be per ils fans. Er l'hotellaria sto far sforzs supplementars, pertge las equipas han prendì dimora en ils hotels dals turists. Tut ils collavuraturs ston uschia far permanent tests da corona.

Bunas speranzas che tut giaja bain

Ina zona cotschna, tegnair dapart fans ed atlets ed in reschim da testar – uschia duai vegnì evità ch’il coronavirus sa derasia entaifer las equipas. Per ils organisaturs èsi dentant gia in success da pudair organisar cursas da skis avant in tribuna da fans en in temp da pandemia. Partis e halligalli, quai na vegni però betg a dar quest onn a Wengen.