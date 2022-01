En l’emprim trenament per las cursas rapidas da venderdi e sonda ha Carlo Janka persvadì cun il 9avel plaz. El è uschia schizunt stà classà avant in Alexander Aamodt Kilde u in Dominik Paris, dus cunfavurits. A Janka vegnan encunter a Wengen las relaziuns. Per l’ina empermetta la previsiun da l’aura sulegl e tschiel blau, e per l’autra sa senta Janka gia durant l’entira carriera simplamain bain sin la pista al pe dad Eiger, Mönch e Jungfrau.

Janka e Wengen – in’istorgia d’amur

Otg giadas ha Carlo Janka cuntanschì in plaz da podest a Wengen. Trais cursas ha el gudagnà, duas cumbinaziuns ed il 2010 la cursa rapida, in dals gronds classichers insumma en la cuppa mundiala da skis. Ed er sch’el patescha anc adina da mal il dies – las premissas èn bunas che Janka vegn anc ina giada da mussar in top resultat a Wengen. Quai era cun sulet otg dis da trenament sin la naiv.

I vegn speculà che quai sajan dentant las davosas cursas da Carlo Janka a Wengen. E tgi sa – forsa terminescha il skiunz da 35 onns schizunt sia carriera la fin d’emna suenter la cursa rapida dal Lauberhorn. Janka sez n’ha dentant anc betg vulì tradir dapli.