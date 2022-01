02:30 video Odermatt: «Igl è tut auter che ad Adelboden» Or da Sport-Clip dals 13.01.2022. laschar ir

Meglier n'avessan las cursas dal Lauberhorn betg pudì cumenzar ord vista svizra. Marco Odermatt ha mussà en l'emprim Super-G da Wengen dapi 28 onns ina cursa fantastica ed uschia gudagnà sia 10avla cursa en la cuppa mundiala. Il skiunz dal chantun Sutsilvania è stà per l'emprima giada insumma a la partenza ad ina cursa da la cuppa mundiala a Wengen.

Il podest

1. Marco Odermatt (SUI) 1:29,00 minutas

2. Aleksander Kilde (NOR) +0,23 secundas

3. Matthias Mayer (AUT) +0,58 secundas

Cura che Marco Odermatt è vegnì en l'arrivada aveva el in avantatg da bunamain ina secunda sin il Talian Dominik Paris ch'ha la finala terminà la cursa sco 7avel. Il pli stretg èsi vegnì cura ch'Alexander Kilde è stà sin pista, il Norvegiais ch'ha dominà fin ussa la disciplina Super-G cun trais victorias en quatter cursas. Ma er il Norvegiais n'è per ina giada betg vegnì da bittar il Svizzer gì dal tron.

Cifras impressiunantas

Marco Odermatt ch'ha pir 24 onns mussa ina stagiun superlativa. En 13 cursas è el stà nov giadas sin il podest. Sis cursas ha el gudagnà, quatter slalom gigants e duas giadas ha el triumfà en il Super-G. Sper quel da Wengen aveva Odermatt er gudagnà il Super-G da Beaver Creek.

Ils ulteriurs svizzers

11. Stefan Rogentin +1,09 secundas

14. Niels Hintermann +1,16 secundas

15. Loïc Meillard +1,22 secundas

24. Beat Feuz +1,73 secundas

26. Justin Murisier +1,80 secundas

Rogentin meglier e meglier en furma

Stefan Rogentin ha confermà sia buna furma en il Super-G da Wengen ed er mussà ch'el è pront per las duas cursas rapidas. Per il skiunz da Lai èsi stà il quart resultat sut ils top 15 en questa stagiun en sia disciplina da parada. En ils dus trenaments per las cursas rapidas era Rogentin vegnì segund ed 8avel, quai lai sperar sin dapli.

Betg ì sco giavischà èsi a Beat Feuz. In meglier resultat ha el dà ord maun suenter in grond sbagl envers la fin da la cursa. Ussa spetgan dentant las cursas rapidas, sia disciplina da parada. Fin oz ha Feuz gudagnà trais giadas la cursa rapida dal Lauberhorn.