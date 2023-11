L’emprim gol da la partida ha sajettà Enzo Corvi per ils Grischuns en la 5avla minuta. Per el èsi stà l’emprim gol da la stagiun. Per il HCD èsi ina victoria meritada. Ils Grischuns èn stads durant l’entira partida la squadra pli activa e privlusa. En la tabella ha il club da hockey da Tavau fatg bun ina plazza ed è uss otgavel.

Ils resultats dals ulteriurs gieus: