L’emprim gieu en l’onn nov ha bain cumenzà cun ina duscha fraida per Tavau: Suenter be 13 secundas ha il Canadais Daniel Winnik tutgà al 1:0 per ils Genevrins ed uschia procurà per il pli spert gol en quella stagiun. Dentant gia en la terza minuta è Dominik Egli vegnì d’egualisar il gieu entras in gol da powerplay. Silsuenter han ils fans stuì spetgar ditg sin il proxim gol. Pir en la 29avla minuta ha Julian Schmutz manà il HCD per l’emprima giada en avantatg. Curt suenter ha Genevra dentant pudì volver il gieu grazia a dus gols en gnanc ina minuta. Cun il 3:3 entras Enzo Corvi bun otg minutas avant la fin dal gieu è il HCD vegnì da sfurzar il gieu en la prolungaziun.

Aeschlimann ha tenì tuts penaltis

Damai che la prolungaziun n’ha betg purtà ina decisiun ha la lutga da penaltis stuì decider. En quella han sulet Dennis Rasmussen ed il topscorer Matej Stransky tutgà per il HCD. Ils Genevrins èn tuts vegnids franads dal goli da Tavau, Sandro Aeschlimann.

Genevra vinavant a la testa – Tavau vegn pli datiers

Grazia a questa victoria encunter Genevra-Servette che resta a la testa da la tabella ha il HCD pudì far in pass enavant sin il 6avel plaz ed uschia sin in plaz direct per ils playoffs. Gia il venderdi saira spetga sin Tavau il proxim gieu da chasa, quai encunter ils SC Rapperswil-Jona Lakers.

audio Per tadlar curt e cumpact 01:16 min, ord RTR Audio dals 04.01.2023. laschar ir. Durada: 1 minuta 16 Secundas.

Ulteriur gieu:

L'auter gieu da mardi saira è stà main gulivà. Ils Rapperswil-Jona Lakers han declassà ils SCL Tigers gist cun 9:0.