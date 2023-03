Gia per la ventgavla giada durant questa stagiun ha il HCD stuì ir en ina prolungaziun. Er quella na ha purtà nagina decisiun, uschia che la lutga da penaltis ha stuì decider. E quella ha Lugano decis per sai.

La partenza en il gieu encunter il HC Lugano è grategià al Club da hockey da Tavau tenor giavisch. Il HCD ha gia savì nizzegiar l’emprima situaziun da powerplay per far il 1:0. Ed era il segund gol ha il HCD fatg en il powerplay. Suenter l’emprim terz era il HCD en direcziun da la qualificaziun directa per ils playoffs. Lura dentant ha Lugano smatgà sin il pedal dal gas. Il segund ed il terz terz ha Lugano giugà ina liga meglier sco anc durant l’emprim terz. Lugano ha egualisà il gieu e sfurzà il HCD en la prolungaziun. Quella na ha purtà nagina decisiun. Uschia che la lutga da penaltis ha stuì decider.

Bunas schanzas en la prolungaziun, dentant nagina decisiun

Uschia che la lutga da penaltis ha stuì decider davart il victur. Il HCD ha cumenzà mal quest ‘shutout’. Dals emprims trais tiradurs ha mo Matej Stransky marcà in gol. Ed uschia è quai vegni sco i vegn sche ins na fa betg ils gols. A la fin ha Kris Bennett da Lugano fat tut clar. El ha marcà il gol e procurà uschia per la victoria da Lugano.

Definitiv en ils playoffs

Malgrà la sconfitta en la lutga da penaltis cunter Lugano è il HCD qualifitgà defintivamain per ils playoffs. Las duas sqaudras sut Tavau Zug e Fribourg giogan numnadamain en la proxima runda ina cunter l'autra. Actualmain è Tavau sin plazza tschintg da la tabella.

Ils ulteriurs resultats da la saira

Berna – Ajoie 2:3 suenter prolungaziun

Friburg – Lakers 2:6

Genevra – ZSC Lions 3:4

SCL Tigers – Kloten 1:3

Zug – Bienna 3:6