Legenda: Cunter il SC Berna ha il EV Zug gudagnà senza problems 7:1. Keystone

Cunter il SC Berna ha il EV Zug gudagnà senza problems 7:1. Suenter 30 minutas eran ils da Zug gia cun 4:0 en avantatg, ed ils Bernais n’han chattà nagina via per propi far squitsch sin il leader. In sumegliant resultat cler ha Genevra-Servette fatg ordaifer cunter Lugano – cun in 6:2. Gia suenter sis minutas ha Lugano barattà ses goli, enstagl da Niklas Schlegel è Sandro Zurkirchen vegnì en il gieu. Lura eran ils Bianconeri gia cun 0:3 enavos. En la terza partida da la gievgia saira cuntanschan ils SCL Tigers ina victoria satiglia da 1:0 ordaifer cunter Losanna. Igl è l’emprim success per ils da Langnau suenter nov terradas en fila.