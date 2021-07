Questa fin d'emna ha gì lieu ad Emmen ed a Kriens la Festa da tir federala Lucerna 2020. Per il Grischun han Norbert Caviezel ed Andri Krebs procurà per medaglias en la categoria D da trair cun schluppet ed en la categoria da pistola sur 50 m ha Elmar Fallet fatg ina medaglia.

Trais tiradurs grischuns èn rivads ad Emmen en il final da la categoria D da trair cun schluppet sur 300 meters e per dus dad els hai dà in plaz da podest: Il retg èn quella categoria è Norbert Caviezel da Cuira e sin terz plaz è Andri Krebs da Sent.

02:37 video Cun Andri Krebs a la Festa da tir federala Or da sil punct dals 12.07.2021. laschar ir

L'ulteriur Grischun ch'è vegnì en il final da la categoria D è il president da la Federaziun da tir grischuna, Carl Frischknecht da Tomils. El ha terminà la concurrenza sco 6avel. Ed en la categoria A da trair cun schluppet sur 300 m ha Georg Maurer da Favugn fatg il 6avel plaz.

audio Andri Krebs da Sent ha fatg bronz a la Festa da tir federala 02:54 min, Actualitad dals 12.07.2021. laschar ir. Durada: 02:54 minutas.

Ulteriur plaz da podest en la categoria da pistola

In ulteriur plaz da podest per il Grischun hai er dà en la categoria da trair cun pistola sur 50 m. Elmar Fallet da Müstair è ì per la medaglia d'argient. Persvadì en quella categoria ha er Sybill tscharner da Schiers. Ella ha terminà la concurrenza sin plaz 6.