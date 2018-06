Suenter tschintg cumbats maina il lutgader da Maiavilla Armon Orlik. Nagin ha pudì batter el a la lutga da la Svizra dal Nordost. Uschia è Orlik en la lutga finala. Sin tgi ch'el frunta en quella n'è anc betg cler.

La festa da lutga da la Svizra dal Nordost (NOS) a Herisau, è l'emprim punct culminant da la stagiun da lutga actuala. Betg main che 13 lutgaders cun cranz federal èn da la partida. Tranter quels era ils favurits Armon Orlik, il retg da lutga Kilian Wenger ed il victur da la lutga dad Unspunnen Daniel Bösch.

Suenter che Armon Orlik ha gudagnà la festa da lutga grischuna – glarunaisa ad Arosa vul Orlik uss er triumfar tar la festa da la Svizra dal Nordost. La festa da giubileum è la pli impurtanta per ils lutgaders grischuns. Els èn sa chapescha er part dal NOS. La festa è per ils Grischuns la festa da chasa.

Orlik sa co ins gudogna il NOS

Durant sia meglra stagiun, la stagiun 2016, ha Orlik gudagnà tranter auter era la festa NOS a Wattwil. Il lutgader da Maiavilla sa co ins gudogna uschè ina festa. La stagiun passada, tar il NOS a Tavau è Orlik stà en la lutga finala. Ed era per l’ediziun da quest’onn è Orlik in dals favurits sin la victoria. La via fin tar il success è però difficila. Fin questa saira spetgan sis lutgas nua che Orlik ha mintgamai da mussar sia meglra prestaziun.

