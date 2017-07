Armon Orlik gudogna la 20avla ediziun da la lutga a Brambrüesch

Bun 50 lutgaders èn sa mesirads dumengia a la ediziun da giubileum sin il culm da chasa da Cuira.

Orlik ha gudagnà la festa da lutga a moda suverana. Sco sulet lutgader ha il Grischun gudagnà tut sias sis lutgas. En la lutga finala ha Armo Orlik duvrà be trais secundas per batter il Bernais Remo Schenkel.

Bajegiar si la fidanza en sa sez

Il lutgader da Maiavilla è tranter auter sa participà a la festa a Brambrüesch er per bajegiar si la fidanza en sa sez suenter sia blessura a la festa chantunala da l'Argovia mez matg. Cun sia prestaziun suverana e quasi il dumber da puncts maximal da 59,6 puncts en tut las lutgas è quai grategià ad Armon Orlik.

Blers aspectaturs

1'800 persunas han fatg il viadi sin il plateau da Brambrüesch per persequitar ils cumbats en il resgim. In bun dumber da visitaders, probablamain er pervi da l'acziun speziala da la pendiculara da Brambrüesch che ha purschì il viadi ensi ed engiu per in pretsch reducì da 10 francs.

