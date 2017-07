Armon Orlik gudogna la lutga grischuna – glarunaisa

Armon Orlik ha er gudagnà la lutga finala da la festa grischuna – glarunaisa cunter Roger Rychen.

En la lutga finala batta Armon Orlik suenter tschintg minutas Roger Rychen dal chantun da Glaruna. Armon Orlik defenda uschia il titel gudagnà l’onn passà. Lura avava Armon Orlik gudagnà la festa da lutga grischuna – glarunaisa a Flem.

Laschar ir audio «Bilantscha dal trenader Reto Attenhofer - anc betg sin ils 100%». Avrir audio «Bilantscha dal trenader Reto Attenhofer - anc betg sin ils 100%» en player extern. Audio 1 Bilantscha dal trenader Reto Attenhofer - anc betg sin ils 100% 3:58 min da Sportissimo dals 01.07.2017

2 Emprima analisa dal victur Armon Orlik 5:43 min da Sportissimo dals 01.07.2017

3 Armon Orlik defenda il titel - las ultimas minutas da la lutga finala 4:41 min

4 Armon Orlik cumbatta per il titel 0:59 min

Entant che Orlik è sa qualifitgà per la lutga finala e ha gudagnà il titel dal retg da lutga en l'Engiadina è Sandro Schlegel che era durant l’entira lutga adina a la testa da la rangaziun vegni franà. Sandro Schlegel ha pers encunter Ruedi Eugster e na sa perquai betg cumbatter per il titel. Tuttina ha el mussà fin qua ina buna prestaziun, sco era Mike Peng da Malix. El ha manchentà la lutga finala mo per in quart punct.

Da l'emprim pari fin tar la quarta victoria - il triumf d'Armon Orlik

Il defensur dal titel gudogna er la quarta lutga tar la lutga grischuna – glarunaisa a S-chanf. Armon Orlik ha battì suenter pauc mument a Roman Schnurrenberger dal chantun Turitg.

Armon Orlik, il lutgader da Maiavilla, è adina meglier en furma. Suenter quatter lutgas ha el gia trais victorias ed in pari sin ses fegl da notas.

Bain va la lutga actualmain er a Sandro Schlegel da Fideris. Era el ha suenter quatter lutgas in pari e trais victorias sin ses fegl da notas. Sper Orlik e Schlegel persvadan er anc Ursin Battaglia, Sandro Sprecher ed era Mike Peng.

Orlik – l'express cumenza a rudlar

Suenter in pari tar l’emprima lutga da la lutga grischuna – glarunaisa a S-chanf vegn Armon Orlik adina meglier en furma.

Orlik ha gudagnà la segunda e la terza lutga. La terza suenter mo paucas secundas encunter Lars Geisser. Il favurit e defensur dal titel ha fatg curt process cun Geisser. Suenter paucas secundas era quel en il resgim.

Entant che Armon Orlik vegn adina pli ferm, è il victur da las emprimas duas lutgas Sandro Schlegel da Fideris vegni franà in zic. En la terza lutga ha el fatg in pari encunter Marco Nägeli.

Emprima victoria per Orlik en la segunda lutga

En la segunda lutga festivescha il Grischun Armon Orlik l’emprima victoria a S-chanf. Il defensur dal titel gudogna encunter Pius Näf

In ulteriur success sa er Sandro Schlegel festivar. Il lutgader da Fideris gudogna er la segunda lutga da S-chanf. Questa giada encunter Hansheinrich Dändliker. Suenter duas lutgas è Schlegel uschia ensemen cun Thomas Riedi cun il maximum dals puncts sin plazza in da la tabella.Sper Orlik e Schlegel èn era ils Grischuns Ursin Battaglia, Mike Peng e Roman Hocholdinger turnads a la victoria. Tuts trais han gudagnà lur segunda lutga.

In pari èn l'emprima lutga per Orlik

Il defensur dal titel Armon Orlik ha stuì far l’emprima lutga encunter Fabian Kindlimann dal chantun Turitg. Suenter sis minutas n'hai betg dà in victur.

Cun in success è dentant parti Sandro Schlegel en la lutga da chasa. Schlegel ch'era tar la davosa lutga Grischuna Glarunaisa en il final ha batti Peter Horner da Glaruna.

Ina sconfitta en l’emprima lutga hai da per Ursin Battaglia encunter Hannes Bühler, per Roman Hochholdinger encunter Lars Geisser e per Mike Peng encunter Marco Nägeli.

