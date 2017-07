Blers e bels premis per la festa da lutga a S-chanf

Oz, 14:36

Reto Mayer

La valur dals premis a la festa da lutga grischuna - glarunaisa era tranter 80’000 e 90’000 francs. Per ils 120 lutgaders hai dà per mintg’in in premi cun ina valur minimala da 300 francs.