Ils gronds favurits

Armon Orlik (NOSV): Il Grischun vala, sco gia a la davosa Festa federala da lutga sco in dals gronds favurits. Orlik ha er persvadì en questa stagiun. Il lutgader da Maiavilla ha gudagnà 5 festas da cranz, tranter auter er la festa da la Svizra dal nordost. Orlik ha dentant er gì da cumbatter cun intginas blessuras. Il fanadur ha el perquai stuì dar forfait per la festa da lutga sin il Weissenstein. Ed er a la festa sin la Schwägalp che valeva sco emprova generala ha Armon Orlik stuì dar si suenter l’emprima lutga pervia da mal il dies. A Zug frunta Orlik en l’emprima lutga sin il retg Matthias Glarner. Il Grischun ha uschia la schanza da far revantscha per la terrada en la lutga finala il 2016.

Samuel Giger (NOSV): Er Samuel Giger è stà sfurzà da far ina pausa da bun dus mais en questa stagiun pervia d’ina blessura vid ina spatla. Suenter ses return en il resgim ha Giger dentant persvadì dad A fin Z. Sin il Weissenstein ha el defendì ses triumf da l’onn passà en ina maniera impressiunanta. Ed er sin la Schwägalp ha Giger triumfà, quai ensemen cun Daniel Bösch. En l’emprima lutga a Zug frunta il lutgader dal chantun Turgovia sin Nick Alpiger.

Pirmin Reichmuth (ISV): Il lutgader da Cham ha cumenzà a far furori en questa stagiun ed è cun quatter victorias a festas da cranz sa mess en il ravugl dals gronds favurits a Zug. Sco tar Orlik e Giger n’è dentant er betg tut ì sco giavischà tar Reichmuth ils davos mais. Pervia d’ina blessura vid ina coissa ha il lutgader da 23 onns manchentà la festa sin il Rigi. Tar ses comeback sin il Brünig ha el dentant gist triumfà ed uschia demonstrà sia buna furma. A la Festa federala spetga sin Pirmin Reichmuth en l’emprima lutga il cunfavurit bernais Christian Stucki.

Joel Wicki (ISV): Il Luzernais è sper Reichmuth il grond trumf da la Svizra Centrala. Sia classa ha il lutgader da 22 onns oravant tut demonstrà cun gudagnar la festa chantunala da l’Argovia e cun triumfar sin il Stoos. Er sin il Brünig ha Wicki cuntanschì la lutga finala e cumbattì là pari cunter Reichmuth. Cuntrari ad Orlik, Giger e Reichmuth n’ha Joel Wicki betg gì da cumbatter cun blessuras en questa stagiun. En l’emprima lutga a Zug frunta el sin Matthias Aeschbacher.

Matthias Aeschbacher (BKSV): Il lutgader d’Emmental è tenor ils resultats en questa stagiun il ferm lutgader bernais en il cumbat per il titel da retg da lutga. Aeschbacher ch’ha 27 onns ha oravant tut persvadì cun triumfar a la festa da la Federaziun bernaisa a Münsingen ed a la festa dal sidvest da la Svizra. Plinavant n’ha el er laschà nagina schanza a la concurrenza al Schwarzsee. Al cumenzament da la Festa federala vegni per el tar il duel cun Joel Wicki.

Nick Alpiger (NWSV), Daniel Bösch (NOSV), Bernhard Kämpf (BKSV), Christian Stucki (BKSV) e Matthias Glarner (BKSV).

