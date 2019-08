Il ticker è a fin

18:25 A revair! Nus serrain qua il live-ticker. Grazia fitg che Vus essas stads da la partida. Damaun en las emissiuns da radio da la damaun dain nus puspè in sguard enavos sin questa fin d'emna. Grazia fitg ed a Vus ina bella saira!

18:20 Almain: Dus cranzs per il Grischun Armon e Curdin Orlik survegnan tuts dus in cranz federal. Uschia valan els (vinavant) sco «Eidgenossen». Per ils ulteriurs Grischuns na basta betg per in cranz. Perquai avessan els duvrà 74,75 puncts. Plaz 9, Roman Hochholdinger, 72,75

Plaz 28, Mike Peng, 53,75

Plaz 30, Christian Biäsch, 53,25

Plaz 31, Ursin Battaglia, 53,00

Plaz 37, Mauro Gartmann, 35,50

Plaz 38, Marc Jörger, 35,25

17:57 «Armon ha mussà dus super dis» Il trenader dad Armon Orlik, Reto Attenhofer, è cuntent cun la prestaziun dal Grischun. Noss reporter da sport Andreas Wieland ha discurì cun el davart la prestaziun. Saira: Reto Attenhofer, il trenader dad Armon Orlik, è cuntent Legenda: Tadlar il audio Saira: Reto Attenhofer, il trenader dad Armon Orlik, è cuntent. Durada 03:04 minutas. 03:04 min, Sportissimo dals 25.08.2019.

17:39 Il podest da la Festa federala da lutga 2019 Christian Stucki (Retg) e Joel Wicki, 77,50 Marcel Mathis, 77,25 Armon Orlik e Pirmin Reichmuth, 77,00 Curdin Orlik è cun 75,25 puncts sin plaz 9, Roman Hochholdinger cun 72,75 puncts sin plaz 19. L'entir classament chattais Vus qua.

17:21 Stucki ha fatg il «Grand Slam da la lutga» Stucki è in dals empims lutgaders ch'ha gudagnà la Festa federala, la lutga da l'Unspunnen e la lutga da Kirchberg. L'analisa da Roman Dobler. Saira: Roman Dobler analisescha la lutga finala Legenda: Tadlar il audio Saira: Roman Dobler analisescha la lutga finala. Durada 06:46 minutas. 06:46 min, Sportissimo dals 25.08.2019.

17:09 La lutga finala per guardar

17:06 «In mument istoric» L'emprima reacziun da noss reporter da sport Roman Dobler. Il nov retg è Christian Stucki Legenda: Tadlar il audio Il nov retg è Christian Stucki. Durada 00:49 minutas. 00:49 min, Novitads dals 25.08.2019.

16:59 Christian Stucki gudogna! Suenter paucs muments ha el mess en dies Joel Wicki. Legenda: Keystone

16:58 Il duel cumenza En 16 minutas savain nus, tgi ch'è il nov retg.

16:51 Lutga finala – las premissas Il victur da la lutga finala è il nov retg da lutga.

Sch’els fan pari survegn Joel Wicki la curuna, cunquai ch’el ha dapli puncts.

Sche Joel Wicki perda è el anc adina «Erstgekrönter», perquai ch’el ha anc adina dapli puncts che Christian Stucki. Retg daventa dentant Stucki. Il duel cumenza las proximas minutas. Congual tranter Joel Wicki e Christian Stucki Joel Wicki (ISV) Christian Stucki (BKSV) Puncts avant lutga finala 68,75 67,50 Grondezza 1,83 m 1,98 m Pais 110 kilos 140 kilos Annada 1997 1985 Cranzs 43 128 Cranzs federals (incl. quest onn) 1 7 Professiun Mecanist Bostger / Speditur Past preferì Entrécote cun crochettas «Alles aus Mutters Küche»

16:43 Armon Orlik gudogna cunter Fabian Staudenmann Il lutgader da Maiavilla fa en sia ultima lutga 9,75 puncts. Cun quai ha el uss total 77 puncts.

16:25 Curdin Orlik fa pari En il duel cunter Martin Hersche fa Orlik 9 puncts. Totalmain ha el ramassà ils ultims dis 75,25 puncts. Sche quai basta per in cranz federal n'è anc betg cler.

16:23 Roman Hochholdinger fa pari En il duel cunter Remo Zürcher fa il lutgader da Favugn 8,75 puncts. Cun quai ha el in total da 72,75 puncts. Per in cranz federal na basta quai probablamain betg.

16:21 Tgi survegn in cranz? Tgi survegn in premi? In cranz survegnan per regla ils 15% cun ils pli blers puncts. Cun quai che plirs lutgaders han a la fin tuttina blers puncts pon quai er esser in pèr dapli. Tar l'ultima Festa federala han ins cun 74,5 puncts survegnì in cranz. Dentant betg mo ils victurs survegnan insatge. Tut ils lutgaders pon prender in premi da la maisa da premis, il «Gabentempel». La datti da stgellas e plumpas fin ad utensils e mobigliar dal tut. Er ils bittaders da crappa pon prender insatge da quella maisa. Tut ils premis èn vegnids sponsurads. L’unic che na po betg tscherner in premi è il retg. El sto sa decider tranter il taur «Kollin» u ina summa da premi da 30’000 francs. Legenda: Sguard en il «Gabentempel». Keystone

16:05 En l'otgavla lutga frunta... ... Armon Orlik sin Fabian Staudenmann.

... Curdin Orlik sin Martin Hersche.

15:58 L'otgavla lutga ha cumenzà Las partidas dals favurits da questa fin d'emna n'èn anc betg enconuschentas. Per Roman Hochholdinger da Favugn vai en l'ultma lutga cunter Remo Zürcher.

15:55 Remo Schuler gudogna Unspunnen Remo Schuler da Rickenbach ha pudì repeter sia victoria dad Estavayer-le-Lac. L'um dal chantun Sviz ha stuschà l'Unspunnenstein dad 83,5 kilos 3,69 meters lunsch e gudagnà avant l'Argovian Simon Hunziker cun 3,6 meters e Martin Laimbacher da Sviz cun 3,58 meters. Legenda: Keystone