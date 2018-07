Lutga - Erich Fankhauser gudogna la lutga sin il Brünig

Quai grazia ad in pari en la lutga finala tranter il collega da Erich Frankhauser, Joel Wicky, e Kilian Wenger. Wicky n'ha chattà nagina via da dumagnar Kilian Wenger ed uschia dà tut per salvar a ses collega la victoria.