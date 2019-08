La Festa federala da lutga a Zug è istorgia. Ils lutgaders èn turnads a chasa, uschia era Armon e Curdin Orlik. Armon è daventà terz, ma er per Curdin hai bastà per in cranz. Maiavilla ha organisà ina gronda festa per onurar ils dus Orliks.

Maiavilla po gia organisar per la terza giada ina festa da bainvegni per Armon Orlik – duas giadas suenter ina lutga federala. Per onurar la buna prestaziun ha il Club da lutgaders Landquart Sut organisà ina festa cun blera musica e pleds da bainvegni. Fitg blers èn vegnids per gratular e demussar la simpatia per il lutgader Armon Orlik, dentant era per ses frar Curdin.

Maletg 1 / 4 Legenda: In cordial bainvegni per Armon e Curdin Orlik. RTR, Patrick Capaul Maletg 2 / 4 Legenda: Maiavilla fa in bainvegni als dus lutgaders. RTR, Patrick Capaul Maletg 3 / 4 Legenda: Maiavilla fa in bainvegni als dus lutgaders. RTR, Esther Berther Maletg 4 / 4 Legenda: Maiavilla fa bainvegni ad Armon e Curdin Orlik. RTR, Esther Berther

