La festa dal Nordost da la Svizra (NOS) a Hallau è stà l'emprim grond test per ils lutgaders grischuns.

En la lutga finala da Hallau ha Armon Orlik pudì batter ses ultim concurrent Domenic Schneider dad Ottenberg. L'entschatta da la runda avess Schneider prest dumagnà Orlik sin dies. El ha dumagnà d'auzar el giu dad omaduas chommas. Ma pli tard ha Orlik lura dumagnà cun gronda forza omaduas spatlas da Schneider giun plaun.

Orlik en la lutga finala

En la 5avla lutga ha il grischun battì Stefan Burkhalter. Uschia è il grischun vegnì da sa segirar la plazza en la lutga finala ed ha pudì cumbatter per defender il titel.

Per Armon Orlik è quest gia la quarta lutga finala en seria tar ina festa dal Nordost da la Svizra. Be il duel final l'onn 2017 a Tavau encunter Samuel Giger n'ha el betg gudagnà.

Buna prestaziun durant l'avantmezdi

Orlik ha cumenzà il di cun in pari encunter Remo Käser. Suenter ha il grischun lura dentant savì gudagnar duas giadas. Orlik ha victorisà Lars Geisser e Lario Kramer. Sper Armon Orlik han ulteriurs lutgaders grischuns persvadì fin qua tar la lutga NOS. Sandro Schlegel da Fideris, Marc Jörger da Domat e Christian Biäsch da Tavau èn tuts cun in mez punct retard sin Orlik sin plazza quatter. La gronda surpraisa or da vista grischuna è dentant il giuven Jan Wehrli da Claustra. Wehrli è suenter la mesadad da la lutga il meglier grischun suenter Orlik. Wehrli è actualmain sin plazza 3.

Maletg 1 / 7 Legenda: Il resgim è pront ed uschia er ils lutgaders. RTR, Roman Dobler Maletg 2 / 7 Legenda: Chaud e bun èsi cun in tschiel bel blau e senza nivels. RTR, Roman Dobler Maletg 3 / 7 Legenda: L'arena è bain emplenida. RTR, Roman Dobler Maletg 4 / 7 Legenda: Armon Orlik en acziun. RTR, Roman Dobler Maletg 5 / 7 Legenda: Orlik gudogna encunter Rychen RTR, Roman Dobler Maletg 6 / 7 Legenda: Er per ils giasts datti qua ina chaschun da sa sfradentar. RTR, Roman Dobler Maletg 7 / 7 Legenda: Ina sfradentada en il bigl fa bain da questas chaliras. RTR, Roman Dobler

Orlik en buna furma

Armon Orlik e propi en furma. Il lutgader da Maiavilla è actualmain il meglier lutgader svizzer. Durant questa stagiun ha Orlik gia festivà quatter victorias. Cun quella a Hallau èsi gia tschintg. Tranter auter ha il lutgader gudagnà la lutga grischuna-glarunaisa a Cazas u alura era la festa dal chantun Turgovia a Frauenfeld.

Missiun clera

Il punct culminant da questa stagiun è sa chapescha la festa federala la fin d'avust a Zug. Per quest punct culminant che spetga mo mintga trais onns sin ils megliers lutgaders vul Orlik esser en furma. El vul ir sco in dals favurits en il resgim a Zug. Tar la davosa festa federala ad Estavayer-le-Lac era Orlik avanzà fin en la lutga finala. Lura ha il Grischun dentant pers encunter il retg da lutga Matthias Glarner.

