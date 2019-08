L’arena da la Festa federala da lutga a Zug è la pli gronda arena temporala dal mund – quai almain tenor indicaziuns dals organisaturs. Ella porscha sezs per 56’500 persunas ed ha in diameter da 270 meters. Per construir ella ha ins duvrà 3’000 tonnas material.

14:35

Per intgins favurits è il siemi da daventar retg passà

Matthias Glarner ha er pers en la terza runda. Sia bilantscha: Duas terradas, ina giada pari. Cun quai è el or da la cursa per daventar retg. Er per Pirmin Reichmuth na basta probabel betg. El gudogna bain la terza lutga e fa cun quai 9,75 puncts. Per la lutga finala na vegn quai dentant betg a bastar.

Samuel Giger perda encunter René Suppiger. Quai è sia segunda terrada. Per regla na basta quai betg pli per daventar retg. René Suppiger ha entant mo pers ina da las trais lutgas.