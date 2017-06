Il retg Matthias Glarner croda plirs meters ord ina cabina

Il retg da la lutga Matthias Glarner è sa blessà grevamain. Sco la polizia chantunala bernaisa communitgescha saja Glarner crudà ord ina cabina a Hasliberg. Il Bernais saja crudà plirs meters. La Rega haja transportà el en l’ospital. Davart las blessuras na datti anc naginas indicaziuns uffizialas.

L’accident saja capità durant in fotoshooting per in magazin. Glarner lavura per las pendicularas Meiringen-Hasliberg. Glarner saja sa blessà vi da la batschida ed il giarlet, ha confermà la polizia.

Grazia a sia victoria èn il final cunter il Grischun Armon Orlik è Matthias Glarner daventà l'onn passà retg da la lutga.

