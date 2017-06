Bun 140 lutgaders cunzunt dals chantuns Grischun e Glaruna cumbattan a S-chanf per il titel dal retg da la lutga grischuna-glarunaisa.

Gia per la terza giada entaifer otg onns organisescha la societad da lutga da l’Engiadina ina lutga en l’Engiadin’Ota. Suenter la lutga grischuna–glarunaisa l’onn 2009 a Silvaplauna e la festa da lutga NOS l’onn 2012 er al pè dal pass dal Güglia ha questa giada lieu ina lutga sin l’areal da militar a S-chanf.

La plazza da tir en l’Engiadin’Ota e predestinada per organisar ina festa da lutga. Qua datti gia ina buna part da l’infrastructura uschia ch’i na sto betg vegnir fatg uschè grondas investiziuns.

140 lutgaders cumbattan per il titel

Radund 140 lutgaders, en emprima lingia dals chantuns Grischun e Glaruna, cumbattan a S-chanf per il titel dal retg da la lutga grischuna-glarunaisa. L’onn passà ha Armon Orlik da Maiavilla gudagnà quest titel a Flem. Ed era quest onn vala il lutgader da 22 onns sco grond favurit.

« A Tavau vai jau pudì far la lutga sco jau hai giavischà. » Armon Orlik

lutgader, Maiavilla

Era sche Armon Orlik ha stuì far questa primavaira ina pausa da sis emnas è il lutgader ch’era vegnì tar la festa federala ad Estavayer fin en la lutga finala segir in candidat per il titel. Tar la festa da lutga NOS a Tavau ha Orlik mussà ch’el ha magunà l’accident tar la festa dal chantun Argovia a Brugg e ch’el è pronts per far il proxim pass. Sin la via vers il punct culminant da questa stagiun, la festa da lutga dad Unspunnen ad Interlaken la fin d’avust, è la lutga grischuna-glarunaisa a S-chanf in ulteriur pass.

Tar la festa da lutga grischuna-glarunaisa a S-chanf è Armon Orlik segir in da quels che la concurrenza ha da batter. Ensemen cun Fabian Kindlimann, Roger Rychen, Peter Horner e Mike Peng tutga el tar ils nauschs da la lutga, vul dir tar quels cun in cranz federal. E quels emprovan franc mintgin da gudagnar la lutga sin l’areal dal militar a S-chanf.