Plievgia fa fastidi a la festa da lutga a S-chanf

Plievgia vi u na – la festa da lutga grischuna-glarunaisa ha lieu en mintga cas. Ils organisaturs speran tuttina sin bun’aura la sonda, l'emprim da fanadur, a S-chanf.

Las preparativas per la festa da lutga èn sin buna via. Las tendas, las tribunas ed er il resgim per ils quatter rintgs da lutgar èn pronts. Fastidi fa actualmain sulet la plievgia permanenta. Il terren na tira pli en l’aua. Ils quatter rintgs èn dentant cuverts per proteger da la plievgia.

Independent da l’aura, la lutga grischuna-glarunaisa vegn manada atras uschia ni uschia. Ma l’organisaziun spera sin bell’aura, er pertutgant la restauraziun che profitass dapli sche l’aura mussa da la meglra vart.

A la festa da lutga a S-chanf èn da la partida radund 140 lutgaders. Ils organisaturs spetgan enturn 1’000 aspectaturas ed aspectaturs.