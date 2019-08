Per Armon Orlik è la Schwägalp a fin

Suenter che Armon Orlik ha gudagnà ses emprim duel encunter Mike Müllestein cun la nota da 9.75 sto el declerar forfait per la cuntinuaziun da la lutga sin la Schwägalp. Durant il stgaudar en ha Orlik survegnì ina stratga en il dies. Sco ses trenader, Reto Attenhofer, ha ditg envers RTR, è il mal uschè ferm che Armon Orlik na po betg cuntinuar la lutga. Ses forfait sin la Schwägalp na saja betg be ina mesira da segirtad en vista a la lutga federala en duas emnas. Tenor il manader tecnic dals lutgaders grischuns na saja propi betg pussaivel da cuntinuar ils duels en il resgim al pe dal Säntis. Quant gravanta che la blessura dad Armon Orlik è propi e sche la federala è en privel, n'è il mument anc betg cler.

Ultim test al pe dal Säntis

Dus emnas avant il punct culminant da la stagiun da lutga s’entaupa l’elita da la lutga per ses ultim test. Al pe dal Säntis sin la Schwägalp èn quindesch lutgaders cun cranz federal da la partida. In da quels era il grischun Armon Orlik che ha gì schanzas intactas da repeter ses success dal 2016. Lura aveva Orlik gudagnà la lutga da la Schwägalp ensemen cun Samuel Giger. Ussa è il lutgader dentant vegnì sfurzà da dar si.

Legenda: Per la 20avla giada lutga da la Schwägalp. RTR, Roman Dobler

Quatter ulteriurs grischuns

Il trenader dals lutgaders grischuns Reto Attenhofer ha nominà per la lutga sin la Schwägalp quasi tut ils lutgaders ch'èn era a Zug tar la festa federala. Sper Armon Orlik èn Mike Peng, Ursin Battaglia, Christian Biäsch ed era Marc Jörger da la partida. Per els vai da rimnar experientschas ed in bun sentiment en vista a la federala che spetga ils 24/25 d’avust.

RR Sportissimo 12:00