Christian Biäsch è da professiun cuschinier e mazler. Ses da chasa a Tavau è in hotel en il Sertig. La è l'entira famiglia involvida e cura ch'il temp permetta, lavura era il giuven lutgader en il manaschi da famiglia. Actualmain è el dentant en il Signuradi per far in praticum sin in bain da viticultura. Quai plascha bain, ed ins possia schizunt trair parallelas tranter in bun vin e la lutga. Omadus dovrian ina buna purziun passiun.

Passiun demussa il giuven da 23 onns tant en sia professiun sco era en il sport. Ils davos trais onns ha el adina gì dapli success en la lutga, ed è uschia in dals set Grischuns che pon ir a Zug a la Festa federala.

RR Telesguard 17:45